ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

Новина українською →
Киев, Четверг 28 июля 2022 12:01
ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола Фото: патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Синод Православной церкви Украины обратился к Вселенскому патриарху архиепископу Константинополя Варфоломею и призвал его лишить главу московского патриарха Кирилла престола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу церкви.

Синод направил специальное письмо, в котором предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал патриарха Варфоломея осудить доктрину "русского мира". Он попросил признать ее еретической, а Кирилла лишить престола.

"Важно понимать, что идеология современной русской православной церкви содержит угрозу не только для Украины, но и для всего православного мира... Мы призываем Ваше Святейшество и Предстоятелей Поместных Православных Церквей как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла", - говорится в сообщении.

По его словам, моральная ответственность за совершенные преступления лежит не только на российских военных, но и на их наставниках.

Епифаний считает, что "отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении патриарха Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теории".

Напомним, что ряд стран ввели санкции против российского патриарха Кирилла, в частности речь идет о Великобритании и Канаде.

Также Литва запретила въезд в страну главе московского патриархата за поддержку войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ Патриарх Кирилл Патриарх Варфоломей
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины