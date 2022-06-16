Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ведомстве подчеркнули, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.

Обновлено. В РПЦ введение санкций против патриарха назвали "запугиванием".

"Попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов - бессмысленны, абсурдны и бесперспективны", - заявили в РПЦ.

Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей. Порцию критики предстоятель РПЦ получил и от Ватикана.

В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить Кирилла престола.

Напомним, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, патриарх Кирилл должен нести ответственность за поддержку путинской войны.

Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что патриарх Кирилл должен быть внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России, но его исключили в последний момент.