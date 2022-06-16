ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Новина українською →
Лондон, Четверг 16 июня 2022 13:40
Британия ввела санкции против патриарха Кирилла Фото: патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попал патриарх Кирилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ведомстве подчеркнули, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение войны против Украины.

Обновлено. В РПЦ введение санкций против патриарха назвали "запугиванием".

"Попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов - бессмысленны, абсурдны и бесперспективны", - заявили в РПЦ.

Отметим, что с начала российского вторжения в Украину Кирилл оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей. Порцию критики предстоятель РПЦ получил и от Ватикана.

В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить Кирилла престола.

Напомним, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, патриарх Кирилл должен нести ответственность за поддержку путинской войны.

Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что патриарх Кирилл должен быть внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России, но его исключили в последний момент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Патриарх Кирилл Санкции против России
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена