Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

В ведомстве сообщили, что патриарх Кирилл попал под санкции, поскольку идентифицирован как российский агент по дезинформации, который несет ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину.

Отметим, что патриарх Кирилл ярый сторонник войны против Украины. После начала полномасштабного вторжения он отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что на Донбассе идет "метафизическая борьба", и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала.