Эстония хочет внести патриарха Кирилла в санкционный список ЕС
Эстония предложит включить патриарха Русской православной церкви Кирилла в санкционный список Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, передает ERR.
По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, восхваляющими "геноцидную войну".
Что сказал патриарх Кирилл
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим российским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.
Буквально 27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению России и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".
Напомним, в середине июня Великобритания ввела санкции против Патриарха Кирилла.
8 июля также Канада приняла решение ввести санкции против главы русской церкви патриарха Кирилла.
В то же время патриарх Кирилл должен был внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России. Однако, его исключили в последний момент.
Также Литва запретила въезд патриарху Кириллу, а Канада ввела против него санкции. В то же время ограничения в отношении его не были поддержаны на уровне Евросоюза.
В связи с тем, что глава РПЦ поддерживает войну, Православная церковь Украины просила Вселенский патриархат лишить его престола.
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