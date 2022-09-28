Эстония хочет внести патриарха Кирилла в санкционный список ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, передает ERR .

Буквально 27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению России и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти по пути "опасных компромиссов".

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим российским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи .

По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, восхваляющими "геноцидную войну".

Напомним, в середине июня Великобритания ввела санкции против Патриарха Кирилла.

8 июля также Канада приняла решение ввести санкции против главы русской церкви патриарха Кирилла.

В то же время патриарх Кирилл должен был внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России. Однако, его исключили в последний момент.

Также Литва запретила въезд патриарху Кириллу, а Канада ввела против него санкции. В то же время ограничения в отношении его не были поддержаны на уровне Евросоюза.

В связи с тем, что глава РПЦ поддерживает войну, Православная церковь Украины просила Вселенский патриархат лишить его престола.

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