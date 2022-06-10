Исключили из пакета санкций в последний момент: МИД Литвы о патриархе Кирилле

Патриарх Кирилл должен быть внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России. Однако, его исключили в последний момент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Включение Кирилла в шестой пакет санкций согласовали министры иностранных дел стран ЕС, а также руководители этих стран. Однако, патриарху удалось избежать ограничений.

"Был подан пакет очевидных доказательств, которые были использованы для включения патриарха Кирилла проект шестого пакета санкций. Без доказательств это было бы невозможно", - рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как отмечает дипломат, главу РПЦ исключили из санкционного списка уже на завершающем этапе, после решения руководителей, перед опубликованием документа.

"Очевидно, был даже политический консенсус. Я не могу сказать, каковы были причины. Но это позволяет говорить о том, что есть законодательная база, что мы практически имели политический консенсус, и поэтому можем попытаться искать консенсус заново", – заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Венгрия неоднократно блокировала введение санкций против России. Будапешт также призвал не включать в список ограничений патриарха Кирилла, якобы из-за того, что это является "угрозой религиозной свободы".