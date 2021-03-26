"Провокация в чистом виде": Украина 9 раз пыталась остановить обстрел возле Шумов

Украинская сторона девять раз пыталась остановить обстрел возле Шумов Донецкой области, в результате которого погибли четверо военных . Действия боевиков являются "провокацией в чистом виде".

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"(Это, - ред.) провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло, потому что, по предварительным данным, наша сторона СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, но россияне не прекратили огонь, несмотря на полученную информацию о том, что погибли наши военные", - заявил Арестович.

Отметим, сегодня во второй половине дня боевики из минометов и других вооружений обстреляли украинские позиции возле Шумов в районе оккупированной Горловки. В результате четверо бойцов погибли и еще двое получили ранения.