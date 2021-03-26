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Обострение на Донбассе: четверо погибших, двое раненых

Новина українською → Донбасс, Пятница 26 марта 2021 16:52
Обострение на Донбассе: четверо погибших, двое раненых Фото: на Донбассе погибли украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела двое украинских военных получили ранения, а четверо - погибли.

Об этом сообщило командование ООС.

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Обстрел велся из запрещенных минометов калибра 82 миллиметров, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - заявили в штабе.

На обстрел со стороны оккупантов украинские военные открыли огонь. Украинская сторона уже уведомила об инциденте представителей ОБСЕ через Совместный центр контроля и координации.

Напомним, разведка зафиксировала, что Россия перебрасывает на оккупированный Донбасс своих кадровых военнослужащих.

Добавим, вчера позиции украинских военных в Донбассе восемь раз попадали под вражеские обстрелы.

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