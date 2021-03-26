"Движение под выстрелы невозможно": Зеленский констатировал эскалацию на Донбассе

С начала 2021 года наблюдается рост эскалации на Донбассе. В частности, обострение ситуации стало заметно на фоне первых месяцев действия режима "тишины".

"К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз", - заявил он.

Президент подчеркнул, что нельзя допустить, что процесс мирного урегулирования был "отвергнут на 100 шагов назад".

"Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но преимущество Украины и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - добавил он.