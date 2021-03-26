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Рада даст оценку действиям боевиков на Донбассе, - Разумков

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 20:52
Рада даст оценку действиям боевиков на Донбассе, - Разумков Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На ближайшем заседании Верховная рада отреагирует и даст оценку действиям российско-оккупационных войск на Донбассе. В частности, из-за обострения ситуации возле Шумов.

Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - заявил он.

Также глава Рады выразил соболезнования в связи с гибелью военных в районе поселка Шумы Донецкой области.

"Глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это большая потеря для всех нас. К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане", - подчеркнул Разумков.

Напомним, 26 марта днем оккупанты из минометов и другого вооружения обстреляли позиции операции Объединенных сил возле Шумов. В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения. После этого президент Владимир Зеленский начал консультации с лидерами "нормандской четверки".

Из-за сегодняшнего обстрела на Донбассе украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созвала срочное заседание подгруппы по безопасности. Если Россия даст свое согласие, то заседание состоится 27 марта.

На обострение на Донбассе уже отреагировали в посольстве Великобритании. Британский посол Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить режим "тишины".

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