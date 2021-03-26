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В ВСУ назвали имя одного из погибших военных возле Шумов

Новина українською → Шумы, Пятница 26 марта 2021 20:22
В ВСУ назвали имя одного из погибших военных возле Шумов Фото: на Донбассе погиб подполковник ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшнего вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб подполковник из Каменца-Подольского. Он служил в воинской части А2641.

Об этом сообщила военная часть на странице в Facebook.

По данным воинской части, в результате вражеского обстрела погиб подполковник Коваль Сергей Васильевич. Он был кадровым офицером и выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института.

"Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях", - рассказали в воинской части.

Отмечается, что погибший военный принимал участие в АТО и ООС с самого начала войны на Донбассе. Его неоднократно награждали ведомственными наградами и наградами.

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Фото: погибший на Донбассе подполковник Сергей Коваль (facebook.com/deminingcenter2641)

Напомним, в результате обстрела позиций ООС возле Шумов сегодня погибли четверо военнослужащих, еще двое получили ранения. Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра и другого вооружения.

После этого украинская делегация в ТКГ инициировала заседание подгруппы по вопросам безопасности. Однако российская сторона пока не дала своего согласия на проведение заседания.

В то же время президент Владимир Зеленский начал консультации по обострению на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки". Речь идет о Франции и Германии.

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