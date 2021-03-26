В ВСУ назвали имя одного из погибших военных возле Шумов

В результате сегодняшнего вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб подполковник из Каменца-Подольского. Он служил в воинской части А2641.

Об этом сообщила военная часть на странице в Facebook .

По данным воинской части, в результате вражеского обстрела погиб подполковник Коваль Сергей Васильевич. Он был кадровым офицером и выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института.

"Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях", - рассказали в воинской части.

Отмечается, что погибший военный принимал участие в АТО и ООС с самого начала войны на Донбассе. Его неоднократно награждали ведомственными наградами и наградами.

Фото: погибший на Донбассе подполковник Сергей Коваль (facebook.com/deminingcenter2641)

Напомним, в результате обстрела позиций ООС возле Шумов сегодня погибли четверо военнослужащих, еще двое получили ранения. Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра и другого вооружения.