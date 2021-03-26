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Обострение на Донбассе: Зеленский попросил "нормандскую четверку" о помощи

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 20:35
Обострение на Донбассе: Зеленский попросил "нормандскую четверку" о помощи Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" после обострения на Донбассе. Призвал помочь с решением конфликта.

Об этом глава государства написал в Twitter.

Зеленский призвал сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе, который нарушается пророссийскими боевиками.

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил он.

Позже Зеленский в Telegram сообщил, что поручил украинской делегации в Трехсторонней контактной группе инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности. Также он поручил "срочно" обсудить обострение на Донбассе на уровне советников лидеров нормандского формата.

"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "нормандской четверки"", - заявил он.

В "нормандскую четверку", кроме Зеленского, входят лидеры России, Франции и Германии.

Напомним, сегодня днем оккупанты из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов. В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения. После этого глава государства начал консультации с лидерами "Нормандии".

Из-за сегодняшнего обстрела на Донбассе украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созвала срочное заседание подгруппы по безопасности. Если Россия даст свое согласие, то заседание состоится 27 марта.

На обострение на Донбассе уже отреагировали в посольстве Великобритании. Британский посол Мелинда Симонс призвала Россию обеспечить режим "тишины".

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Обострение на Донбассе: Зеленский попросил "нормандскую четверку" о помощи
Обострение на Донбассе: Зеленский попросил "нормандскую четверку" о помощи
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