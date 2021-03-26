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Кравчук об обострении на Донбассе: Россия не остановится

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 18:52
Кравчук об обострении на Донбассе: Россия не остановится Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на сегодняшнее обострение на Донбассе. Он считает, что Россия не остановится.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

По словам Кравчука, Россия имеет целью уничтожение Украины, потому не стоит ожидать, что россияне будут действовать гуманно на Донбассе.

"Украина должна быть в любой момент готова дать отпор. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями, не только Украина, но и мировое сообщество", - сказал он.

Кравчук добавил, что Украина будет выполнять взятые на себя договоренности, пока действуют "Минск" и нормандский формат.

Сегодня днем пророссийские боевики из минометов 82-го калибра и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.

После этого украинская делегация в ТКГ созвала экстренное внутреннее совещание. Совещании состоится уже сегодня.

Кроме того, в украинской делегации раскрыли подробности сегодняшнего обострения на Донбассе.

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Кравчук об обострении на Донбассе: Россия не остановится
Кравчук об обострении на Донбассе: Россия не остановится
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