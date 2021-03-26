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Украина инициировала заседание подгруппы ТКГ после обострения на Донбассе

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 19:12
Украина инициировала заседание подгруппы ТКГ после обострения на Донбассе Фото: Алексей Арестович (facebook.com alexey.arestovich)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал подробности сегодняшнего внутреннего совещания по обострению на Донбассе. Украина созвала заседание подгруппы по вопросам безопасности на 27 марта.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Представители ОБСЕ согласились на проведение встречи, но российская сторона пока ответа не дала.

"Результаты заседания. Мы созвали проведения заседания подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра. Мы имеем предварительное согласие ОБСЕ, ждем ответа России", - сказал он.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли украинских военных вблизи Шумов. Оккупанты использовали запрещенные минометы. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.

После этого украинская сторона в ТКГ созвала внутреннее совещание, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя обострение на Донбассе, заявил, что Россия не остановится, поэтому ожидать от нее гуманных действий не стоит.

Отметим, недавно Украина уже пыталась созвать срочное заседание ТКГ из-за обострения ситуации на Донбассе. Однако российская сторона проигнорировала это предложение и заседание не состоялось.

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