Украина инициировала заседание подгруппы ТКГ после обострения на Донбассе

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал подробности сегодняшнего внутреннего совещания по обострению на Донбассе . Украина созвала заседание подгруппы по вопросам безопасности на 27 марта.

Представители ОБСЕ согласились на проведение встречи, но российская сторона пока ответа не дала.

"Результаты заседания. Мы созвали проведения заседания подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра. Мы имеем предварительное согласие ОБСЕ, ждем ответа России", - сказал он.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли украинских военных вблизи Шумов. Оккупанты использовали запрещенные минометы. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.