Одна из пропавших без вести в результате пожара в Одессе нашлась живой

Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На момент пожара женщина не находилась в здании колледжа

Женщина, которая числилась пропавшей без вести в результате пожара в одесском колледже, нашлась живой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, женщину зовут Руслана и на момент пожара она не находилась в здании колледжа.

Ранее сообщалось, что 5 декабря спасатели в руинах здания обнаружили тело женщины, которая погибла в результате пожара. Разбор завалов был приостановлен. Ее тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу.

По последним данным, количество пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 30 человек. При этом 14 человек считаются пропавшими без вести.

Отметим, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара, изначально считалось, что один человек погиб. СМИ сообщали, что погибла преподаватель колледжа, однако позже уточнили, что погибшей оказалась 17-летняя студентка учебного заведения.