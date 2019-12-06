Ще одна зникла безвісти під час пожежі в Одесі знайшлася живою

Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Поліція знайшла Анастасію Василян, про зникнення якої повідомили батьки

Дівчина, яка вважалася зниклою безвісти в результаті пожежі в одеському коледжі, знайшлася живою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська".

Як повідомляється, поліція знайшла 18-річну Анастасію Василян, про зникнення якої повідомили батьки.

"З нею все в порядку. Вона, дійсно, вчилася в цьому коледжі, але зараз студенткою не є. У момент пожежі дівчина була в іншому місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора жінка на ім'я Руслана, яка значилася зниклою без вісті, знайшлася живою. На момент пожежі вона не перебувала в будівлі коледжу.

Відзначимо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Займання могло статися через подовжувача в закритому кабінеті. Поліція розглядає версію підпалу.

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті пожежі зросла до 32 осіб.

Крім того, президент Володимир Зеленський розпорядився провести масові перевірки з-за пожежі в Одесі.

Раніше був опублікований офіційний список зниклих.