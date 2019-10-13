ЕС может ввести оружейное эмбарго против Турции, - Bloomberg

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут принять решение о введении в отношении Турции оружейного эмбарго. Об этом сообщили четыре чиновника, знакомых с ходом обсуждения вопроса, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.



По их сведениям, решение может быть принято на саммите в Брюсселе 17-18 октября. По словам одного из чиновников, вопрос введения эмбарго обсуждался на встрече европейских дипломатов в пятницу, 11 октября.



Представитель МИД Швеции заявила, что ее страна предложит введение эмбарго на встрече в Люксембурге 14 октября.

Представитель МИД Швеции заявила,

Напомним, Германия приняла решение прекратить поставки оружия Турции.

Франция также не будет поставлять Анкаре оружие, пока будет продолжаться турецкая военная операция в Сирии против курдов.

Как сообщало РБК-Украина, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкие военные силы официально подтвердили гибель одного военного. По сообщению курдских сил в Сирии, во время операции было ликвидировано как минимум 14 турецких военных.

Также сообщалось, что во время обстрелов турецкой армии в Сирии погибли 8 мирных жителей. 20 человек получили ранения.

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американское Министерство финансов разработало новые санкции в отношении Турции, которая проводит военную операцию в Сирии. Американский лидер требовал от Турции следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьями.

Согласно последней информации, Турция в ходе военной операции в Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Данный город является одним из ключевых населенных пунктов, которые Турция планирует захватить в ходе операции против курдов.

Ранее Турция заявляла, что в ходе операции против курдов в Сирии захватила 20 населенных пунктов. Также Минобороны Турции заявляло, что были ликвидированы 415 террористов.