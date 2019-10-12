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Германия прекращает поставки оружия Турции

Новости » Политика    12.10.2019 - 19:06
Германия прекращает поставки оружия Турции
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Такое решение было принято из-за турецкой военной операции в Сирии

Германия прекращает поставки оружия Турции из-за военной операции против курдов на северо-востоке Сирии. Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Bild.

По словам Мааса, Берлин не даст ни одного нового разрешения на экспорт вооружения в Турцию после начала военной операции в Сирии. Германия не хочет, чтобы ее оружие использовалось в ходе боевых действий против курдов.

"На фоне турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии Германия не будет выдавать никаких новых разрешений на любое вооружение, которое может быть использовано Турцией в Сирии", - заявил глава немецкого МИД.

Также министр напомнил, что впервые ограничения на экспорт вооружений Анкаре были введены еще в 2016 году, когда Турция начала военную операции в сирийском Африне.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Франции и Соединенных Штатов Америки обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии. Эммануэль Макрон призвал положить конец наступлению Турции на курдов в Сирии.

Кроме того, накануне президент США Дональд Трамп дал поручение Министерству финансов разработать новый пакет санкций против Турции из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Однако вопрос о введении новых санкций против Анкары будет решаться после консультаций между президентом США, госсекретарем и министром финансов.

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