ЄС може ввести збройне ембарго проти Туреччини, - Bloomberg

Лідери країн Європейського союзу (ЄС) можуть прийняти рішення про запровадження щодо Туреччини збройного ембарго. Про це повідомили чотири чиновники, знайомі з ходом обговорення питання, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.



За їхніми відомостями, рішення може бути прийнято на саміті в Брюсселі 17-18 жовтня. За словами одного з чиновників, питання введення ембарго обговорювалося на зустрічі європейських дипломатів у п'ятницю, 11 жовтня.



Представник МЗС Швеції заявила, що її країна запропонує введення ембарго на зустрічі в Люксембурзі 14 жовтня.

Представник МЗС Швеції заявила,

Нагадаємо, Німеччина вирішила припинити поставки зброї Туреччині.

Франція також не буде постачати Анкарі зброю, поки буде тривати турецька військова операція в Сирії проти курдів.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 жовтня, Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули 8 мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб американське Міністерство фінансів розробило нові санкції проти Туреччини, яка проводить військову операцію в Сирії. Американський лідер вимагав від Туреччини стежити за захопленими бойовиками ІДІЛ та їхніми сім'ями.

Згідно з останньою інформацією, Туреччина під час військової операції в Сирії за підтримки сирійських опозиційних сил захопила місто Рас-ель-Айн. Це місто є одним з ключових населених пунктів, які Туреччина планує захопити під час операції проти курдів.

Раніше Туреччина заявляла, що захопила у Сирії 20 населених пунктів. Також Міноборони Туреччини заявляло, що булo ліквідованo 415 терористів.