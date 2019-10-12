Турция сообщила о ликвидации более 400 террористов в Сирии

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Террористические позиции были поражены как с земли, так и с воздуха

Министерство обороны Турции сообщило, что в ходе операции "Мирная весна" было ликвидировано 415 террористов на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Twitter.

Как сообщается, позиции террористов были поражены как с земли, так и с воздуха.

"Террористические позиции PKK/PYD-YPG были эффективно поражены с земли и воздуха", - говорится в сообщении.

Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2019

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкие военные силы официально подтвердили гибель одного военного. По сообщению курдских сил в Сирии, во время операции было ликвидировано как минимум 14 турецких военных.

Также сообщалось, что во время обстрелов турецкой армии в Сирии погибли восемь мирных жителей. 20 человек получили ранения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии. До этого Франция, Германия, Великобритания и США осудили действия Турции.