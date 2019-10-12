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Турция захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 16:36
Турция захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Иллюстративное фото (twitter.com)

Рас-эль-Айн является одним из ключевых городов в турецкой операции

Турция в ходе военной операции на северо-востоке Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил захватила город Рас-эль-Айн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, турецкие войска совместно с отрядами сирийской оппозиции взяли контроль над городом Рас-эль-Айн. Данный город является одним из ключевых населенных пунктов, которые Турция планирует захватить в ходе операции против курдов.

Отмечается, что перед началом наземной операции в городе турецкая авиация нанесла ряд ударов по Рас-эль-Айну и другим приграничным городам Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция в ходе военной операции против курдов на севере Сирии захватила 20 населенных пунктов. Тогда сообщалось, что турецкая армия наносит интенсивные удары по городу Рас-эль-Айн.

Как писало РБК-Украина, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкая сторона официально подтвердила гибель одного военного.

Кроме того, турецкое оборонное ведомство заявило, что в ходе операции на севере Сирии были ликвидированы 415 террористов. Турецкие военные наносили удары по позициям противников как с земли, так и с воздуха.

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