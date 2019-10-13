Франция прекращает поставлять Турции оружие

Фото: МИД Франции (twitter/lemonde.fr)

Франция не желает, чтобы ее оружие применялось в Сирии

Пока Турция продолжает военную операцию в Сирии против курдов Франция не будет поставлять Анкаре оружие. Об этом сообщает французское Министерство иностранных дел.

Такое решение МИД принял совместно с министерством обороны республики. Франция опасается, что ее оружие, проданное Турции, может быть применено во время наступления на курдов.

"В ожидании прекращения этой операции Франция решила приостановить любые проекты экспорта военных материалов Турции. Это решение вступает в силу незамедлительно", - сообщает МИД.

Также ведомство отмечает, что Париж решительно осуждает проводимую Турцией военную операцию. Кроме того, уже в понедельник, 14 октября, в Люксембурге запланировано заседание Совета по международным делам Европейского союза. В ходе этого заседания страны Европы могут согласовать общую позицию по этому вопросу.

Отметим, что немного ранее аналогичное решения приняла Германия, о чем сообщил глава МИД страны Хайко Маас.

Напомним, согласно информации Турции, в ходе военной операции в Сирии при поддержке сирийских оппозиционных сил Анкара захватила город Рас-эль-Айн. Также Минобороны Турции заявило, что военные из числа операции "Источник мира" ликвидировали 415 террористов.

Военная операция на северо-востоке Сирии "Источник мира" Турция начала 9 октября против курдских "Отрядов народной самообороны". Анкара считает их террористической организацией. Действия Турции уже осудили США, ПАСЕ и Лига арабских государств.

Турция считает операцию обоснованной, ссылаясь на соглашение подписанное Анкарой и Дамаском в 1998 году. Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласно этом договору, турецкие военные получают право самостоятельно преследовать террористов, если с ними не справляются власти Сирии.