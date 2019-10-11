Трамп распорядился разработать санкции против Турции

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

На данный момент Трамп не подписал введение санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американское Министерство финансов разработало новые санкции в отношении Турции, которая проводит военную операцию в Сирии. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По словам Мнучина, на данный момент санкции еще не введены. Вопрос об их введении будет решаться после консультаций между президентом США, госсекретарем и министром финансов.

"Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не нужно их использовать, но мы можем закрыть турецкую экономику, если потребуется", - сообщил Мнучин.

Также министр отметил, что на данный момент нет информации об отмене планировавшегося визита президента Турции Раджепа Эрдогана в Вашингтон в связи с обострением отношений между странами.

РБК-Украина сообщало, что по данным курдских сил, в результате обстрелов турецких военных на северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали 5 террористов ИГИЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями из-за проведения военной операции в Сирии. Американский лидер требовал от Турции следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьями.