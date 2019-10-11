ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп распорядился разработать санкции против Турции

Новости » В мире    11.10.2019 - 22:10
Трамп распорядился разработать санкции против Турции
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

На данный момент Трамп не подписал введение санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы американское Министерство финансов разработало новые санкции в отношении Турции, которая проводит военную операцию в Сирии. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По словам Мнучина, на данный момент санкции еще не введены. Вопрос об их введении будет решаться после консультаций между президентом США, госсекретарем и министром финансов.

"Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не нужно их использовать, но мы можем закрыть турецкую экономику, если потребуется", - сообщил Мнучин.

Также министр отметил, что на данный момент нет информации об отмене планировавшегося визита президента Турции Раджепа Эрдогана в Вашингтон в связи с обострением отношений между странами.

РБК-Украина сообщало, что по данным курдских сил, в результате обстрелов турецких военных на северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали 5 террористов ИГИЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями из-за проведения военной операции в Сирии. Американский лидер требовал от Турции следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьями.

НАТО не планирует исключать Турцию из Альянса Турциия объявила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Новости Украины ТурцияДональд ТрампСирияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь