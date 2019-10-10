Спецоперация Турции в Сирии: 8 мирных жителей погибли

Иллюстративное фото (armiya az)

Также 20 человек получили ранения

Во время турецкой военной спецоперации в Сирии 8 человек погибли и 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское агентство Sana.

Отмечается, что инцидент произошел в сельской местности Аль-Хасака в результате артиллерийских обстрелов турецкой армией. Также отмечается, что армия Турции наносила удары по артиллерийскому и авиационному центру ополчения "Сирийских демократических сил" (СДС) в деревне Мулла Аббаш.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии военной спецоперации, которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований, в том числе СДС. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Силы оппозиции также осудили действия Турции и призвали мировое сообщество противодействовать этой военной операции. США и страны ЕС осудили действия Турции.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сдержанности в Сирии. В то же время, Столтенберг заявил, что у Турции есть "законное беспокойство в вопросах безопасности" из-за атак курдов.

Президент США Дональд Трамп назвал плохой идеей начало Турцией военной операции в Сирии. Он также пригрозил уничтожить экономику Турции, будет та предпринимать "запретные" действия в Сирии.