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Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае "запретных" действий

Новости » В мире    07.10.2019 - 19:55
Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае "запретных" действий
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В США опасаются, что Турция может нанести удар по курдским силам

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если будут предприняты "запретные" действия в Сирии, после вывода американских войск. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам Трампа, Турция и европейские страны должны следить за захваченными бойцами ИГИЛ и их семьями.

"Если Турция сделает что-то, что я посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% Халифата ИГИЛ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию", - написал Трамп.

Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае &quot;запретных&quot; действий

Отметим, после информации о выводе войск из Сирии в США появились опасения, что это может открыть путь для турецкого удара по курдским силам, давно объединенным с Вашингтоном.

Ранее президент Турции Раджеп Эрдоган заявлял, что Турция готова к началу военной операции в северной части Сирии, где планируется создание "безопасной зоны". По словам Эрдогана, турецкое командование уже получило необходимые указания.

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