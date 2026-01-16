ЄС розглядає двоступеневий вступ України з обмеженими правами, - FT

Європейська комісія обговорює запровадження двоступеневої моделі вступу до ЄС, яка може дозволити Україні приєднатися до блоку значно швидше, але з обмеженими повноваженнями на першому етапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як повідомляють джерела видання, Єврокомісія готує попередні пропозиції, які передбачають відхід від чинної процедури вступу до ЄС, що діє з початку 1990-х років.

Нова модель може дати Україні формальне членство без повноцінного права голосу в самітах лідерів і засіданнях міністрів.

Водночас Київ отримував би поступовий доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій і фондів розвитку після виконання визначених етапів уже після вступу.

Financial Times зазначає, що обговорення відбувається на тлі можливих мирних переговорів для завершення війни Росії проти України. У проєктах 20-пунктного мирного плану, який готується за участю США, згадується потенційний вступ України до ЄС у 2027 році, хоча в самій Єврокомісії оцінюють, що повна відповідність критеріям членства може потребувати до десяти років реформ.

У Брюсселі визнають, що для президента України Володимира Зеленського перспектива членства в ЄС є ключовим аргументом для ухвалення складних компромісів у межах можливої мирної угоди.

Водночас ідея "полегшеного" вступу викликає серйозне занепокоєння серед держав-членів і країн-кандидатів.

Дипломати побоюються, що двоступенева модель може підірвати принцип меритократичного розширення, створити членство різних категорій і викликати напругу з такими кандидатами, як Чорногорія та Албанія, які просунулися далі у переговорах.