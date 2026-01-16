ЄС розглядає двоступеневий вступ України з обмеженими правами, - FT
Європейська комісія обговорює запровадження двоступеневої моделі вступу до ЄС, яка може дозволити Україні приєднатися до блоку значно швидше, але з обмеженими повноваженнями на першому етапі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як повідомляють джерела видання, Єврокомісія готує попередні пропозиції, які передбачають відхід від чинної процедури вступу до ЄС, що діє з початку 1990-х років.
Нова модель може дати Україні формальне членство без повноцінного права голосу в самітах лідерів і засіданнях міністрів.
Водночас Київ отримував би поступовий доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій і фондів розвитку після виконання визначених етапів уже після вступу.
Financial Times зазначає, що обговорення відбувається на тлі можливих мирних переговорів для завершення війни Росії проти України. У проєктах 20-пунктного мирного плану, який готується за участю США, згадується потенційний вступ України до ЄС у 2027 році, хоча в самій Єврокомісії оцінюють, що повна відповідність критеріям членства може потребувати до десяти років реформ.
У Брюсселі визнають, що для президента України Володимира Зеленського перспектива членства в ЄС є ключовим аргументом для ухвалення складних компромісів у межах можливої мирної угоди.
Водночас ідея "полегшеного" вступу викликає серйозне занепокоєння серед держав-членів і країн-кандидатів.
Дипломати побоюються, що двоступенева модель може підірвати принцип меритократичного розширення, створити членство різних категорій і викликати напругу з такими кандидатами, як Чорногорія та Албанія, які просунулися далі у переговорах.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, на початку листопада минулого року Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах - надавши одну з найкращих оцінок.
Водночас єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада 2025 року.
Зазначимо, що єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.
Єврокомісія очікує продовження переговорів щодо вступу України до ЄС на рівні робочих груп, попри відсутність одностайної підтримки усіх держав-членів. У цьому контексті вето Угорщини не вплине на загальне рішення.
При цьому віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що для України цілком реалістичною є мета завершити переговори про вступ до ЄС вже у 2028 році. Згідно з оцінкою Єврокомісії, темпи реформ дозволяють це зробити.
До того ж мирний план США передбачає вступ України в ЄС прискореними темпами - не пізніше, ніж до 2027 року. Вашингтон впевнений, що йому вдасться зламати опір Угорщини та інших країн, які спробують пручатися вступу України до блоку.
Але з цим питанням є певні проблеми. Наприклад, як пише Reuters, у ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС.
Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі РБК-Україна на початку грудня 2025 року сказав, що терміни вступу України до ЄС залежать від реалізації реформ. При цьому український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.
Водночас нещодавно Качка заявив, що наразі не тільки уряд США, але й американський фінансовий ринок вважає, що терміни вступу України до ЄС можна значно прискорити. Тому 2027 рік, як дата вступу, стає все більш реалістичним.