В ЄС назвали п'ять принципів справедливого миру з РФ

На тлі посилення позицій України у війні з Росією диктатор Володимир Путін уже не може приховати відчаю. Попри це, союзники Києва не мають права послаблювати тиск на РФ, а майбутній мир з Москвою має базуватися та чітких принципах.

Про це в ексклюзивній колонці для РБК-Україна написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За словами дипломата, Путін досі не полишає спроб підірвати єдність Європи. Таким чином він хоче виграти час та отримати бодай якісь козирі за столом переговорів.

Тсахкна вважає, що Росію потрібно загнати в становише тотальної ізоляції. Ба більше, європейські лідери повинні опиратися на п'ять чітких принципів, щоб досягти справедливого й тривалого миру:

Невизнання кордонів, змінених силою. Європа не має права погоджуватися на поступкі, яка підривають суверенітет України чи її міжнародно визнані кордони. Будь-яка винагорода за агресію заохотить майбутні порушення та підірве основи міжнародного права. Повна інтеграція України в Європу. Для досягнення тривалого миру Україна має бути повністю інтегрована до політичного, економічного та безпекового простору Європи. Це передбачає взаємні гарантії безпеки, а також швидке просування переговорного процесу щодо вступу до ЄС, включно з відкриттям усіх переговорних кластерів. Безпека України нерозривно пов'язана з безпекою Європи. Відповідальність за агресію та воєнні злочини. Жодна мирна угода не повинна узаконювати порушення міжнародного права або ставати на заваді притягненню винних до відповідальності. Справедливий і тривалий мир неможливий без покарання за скоєні злочини. Саме тому необхідно якнайшвидше просувати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та забезпечити йому широку міжнародну підтримку. Політика довгострокового стримування. Навіть після завершення війни Росія залишатиметься довгостроковою стратегічною загрозою. Відтак повоєнна архітектура безпеки Європи має ґрунтуватися на надійних механізмах стримування, покликаних запобігти новим актам агресії. Умовні майбутні відносини з Росією. Будь-яка нормалізація відносин із Росією можлива лише у разі, коли країна продемонструє реальну повагу до міжнародного права, виконає взяті на себе зобов'язання, понесе відповідальність за скоєне та відновлюватиме довіру конкретними діями, а не лише заявами.

Фото: Маргус Тсахкна поділився своїм баченням справедливого миру з Росією (інфографіка РБК-Україна)