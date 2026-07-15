Росія може готувати провокацію з українськими дронами проти країни НАТО, - МЗС Польщі

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Сікорський під час візиту до США підтвердив, що Польща очікує на подібну російську провокацію, і додав, що ключову роль у ній можуть відіграти українські дрони.

"Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна-член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони та використати їх для нападу на країну-члена НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад", - зазначив міністр.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може вдатися до подібних дій, "оскільки він у відчаї й програє".

"Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Глівіцьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього", - додав Сікорський.