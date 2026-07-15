Росія може готувати провокацію з українськими дронами проти країни НАТО, - МЗС Польщі
Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Сікорський під час візиту до США підтвердив, що Польща очікує на подібну російську провокацію, і додав, що ключову роль у ній можуть відіграти українські дрони.
"Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна-член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони та використати їх для нападу на країну-члена НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад", - зазначив міністр.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін може вдатися до подібних дій, "оскільки він у відчаї й програє".
"Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Глівіцьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього", - додав Сікорський.
Провокації Росії
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США нібито попередили Польщу щодо можливої обмеженої збройної провокації Росії найближчими місяцями для перевірки рішучості НАТО.
Коментуючи це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має ресурсів для здійснення військового нападу на Польщу, а російський диктатор Володимир Путін остаточно зазнає поразки у війні проти України.
Зазначимо, що Росія вже веде активну гібридну та кінетичну війну проти європейських країн, зокрема Польщі та Франції. Західна розвідка має надійні дані про те, що Кремль готує нові провокації та диверсії в Європі.
Раніше Сікорський зазначав, що публічне розголошення цих планів має зіграти на випередження та стримати Москву від подальшої агресії.
Окрім диверсій, Кремль робить ставку на інформаційні кампанії. Російські спецслужби та мільйони інтернет-тролів активно намагаються спровокувати конфлікти між Києвом та Варшавою.
За інформацією польського МЗС, ворог навмисно розпалює емоції навколо історичних суперечок, аби посварити Україну та Польщу. До цих інформаційних атак відверто залучені й топові кремлівські чиновники, серед яких Дмитро Медведєв та Марія Захарова.