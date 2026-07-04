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В Латвії допускають ескалацію РФ проти країн НАТО

18:10 04.07.2026 Сб
3 хв
Чи може Росія здійснити повномасштабне вторгнення в одну з країн НАТО?
aimg Едуард Ткач
В Латвії допускають ескалацію РФ проти країн НАТО Фото: Едгарс Рінкевичс (Getty Images)
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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що не виключає ескалації Росії проти країн НАТО. Він вважає, що у разі загрози з боку РФ має бути належна відповідь Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Deutsche Welle.

"Ми маємо бути готовими (до ескалації з боку Росії – ред.). Не можна виключати жодних варіантів. Але я б сказав, що нам не слід боятися. Ми маємо просто висловити дуже, дуже коротке й вагоме послання: якщо Росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином", - сказав президент Латвії.

Водночас Рінкевичс зазначив, що станом на зараз у Росії немає можливості здійснити повномасштабне вторгнення до якоїсь країни НАТО. Причина в тому, що у РФ не має для цього військ.

Також президент Латвії вважає, що досягти миру в Україні неможливо без Європи. За його словами, "в наших інтересах", щоб Україна змогла стати членом Європейського союзу. Зокрема з міркувань безпеки.

Повертаючись до теми НАТО, Рінкевичс наголосив, що витрати на оборону у розмірі 5% ВВП є недостатніми. Він підкреслив, що справжнє значення мають оборонні можливості.

"Ви маєте гроші, але вам також необхідно мати озброєння, ракети, техніку, які ви можете придбати за ці гроші. І тут ми бачимо, що у нас є деякі проблеми з оборонною промисловістю", - пояснив він.

Окрім того, латвійський лідер відповів на запитання, чи зможе Європа замінити контингент США після того, як Вашингтон скоротить його у європейських країнах.

Рінкевичс відповідаючи на це сказав, що для нарощування рівня можливостей, які Сполучені Штати надають для оборони Європи - потрібен час, гроші та інвестиції у персонал та обладнання.

"Я б сказав, що сьогодні Сполучені Штати є незамінними в обороні Європи та у тому, щоб робити НАТО успішним як Альянс", - резюмував він.

Загроза нападу РФ на НАТО

Нагадаємо, у квітні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими місяцями, а не через роки. Більше того, він висловив сумнів у тому, що США захищатимуть Європу в разі такого сценарію.

Також у червні The Guardian, посилаючись на дані розвідки, написало, що РФ може готувати військові та гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Мета - перевірити єдність Заходу.

Крім того, The Telegraph повідомило вчора, що Росія планує збройні провокації проти Польщі в найближчі місяці. Це можуть бути як удари дронами, так і локальне наземне вторгнення. Відповідну інформацію Варшаві передали США.

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НАТО Російська Федерація Латвія
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