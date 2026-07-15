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Росія готує локальні операції проти Литви, - Науседа

13:31 15.07.2026 Ср
2 хв
Під удар можуть потрапити й інші країни Європи
aimg Юлія Капітонова
Росія готує локальні операції проти Литви, - Науседа Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
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Влада Литви має в своєму розпорядженні розвілддані про нові плани Росії. Так, ворог може атакувати критичну інфраструктуру країни.

З таким попередженням виступив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За словами Науседи, російський диктатор Володимир Путін все ще хоче перевірити єдність НАТО. Саме тому він планує провокації проти Польщі та країн Балтії.

З цією метою РФ готує локальні операції проти об’єктів критичної інфраструктури регіону. Вони можуть бути реалізовані з використанням як звичайних, так і інших засобів.

Президент Литви наголосив, що конкретне місце та час, коли може статися ворожа атака, визначити неможливо.

"Інша сторона (Росія - ред.) може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки або передбачувану ціль", - пояснив Науседа.

Він також підтвердив, що Литва вже посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури.

Як зазначив Науседа, його команда активно готується до широкого спектра можливих атак з боку РФ.

"Йдеться про кінетичні операції - не про масштабні дії, а про точкові кінетичні операції, які з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури", - наголосив Науседа.

До слова, кінетична операція - це військова операція, під час якої для досягнення цілі застосовується фізична (летальна або руйнівна) сила: зброя, боєприпаси, ракети, дрони, авіація, артилерія тощо.

Як писало раніше РБК-Україна, Росія може готувати провокацію з українськими дронами проти країни НАТО.

Також ми повідомляли, що поки Кремлю бракує ресурсів для здійснення військового нападу на Польщу.

У Варшаві пояснили, що публічне розголошення планів РФ має зіграти на випередження та стримати Путіна від нової агресії.

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