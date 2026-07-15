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В ЕС назвали пять принципов справедливого мира с РФ

14:16 15.07.2026 Ср
2 мин
Глава МИД Эстонии озвучил важное предупреждение
aimg Юлия Капитонова
В ЕС назвали пять принципов справедливого мира с РФ Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна (Getty Images)
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На фоне усиления позиций Украины в войне с Россией, диктатор Владимир Путин уже не может скрыть отчаяния. Несмотря на это, союзники Киева не имеют права ослаблять давление на РФ, а будущий мир с Москвой должен основываться на четких принципах.

Об этом в эксклюзивной колонке для РБК-Украина написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

По словам дипломата, Путин до сих пор не оставляет попыток подорвать единство Европы. Таким образом, он хочет выиграть время и получить хоть какие-то козыри за столом переговоров.

Тсахкна считает, что Россию нужно загнать в положение тотальной изоляции. Более того, европейские лидеры должны опираться на пять четких принципов, чтобы достичь справедливого и длительного мира:

  1. Непризнание границ, измененных силой. Европа не имеет права соглашаться на уступки, подрывающие суверенитет Украины или ее международно признанные границы. Любое вознаграждение за агрессию поощрит будущие нарушения и подорвет основы международного права.
  2. Полная интеграция Украины в Европу. Для достижения длительного мира Украина должна быть полностью интегрирована в политическое и экономическое пространство Европы. Это предполагает взаимные гарантии безопасности, а также быстрое продвижение переговорного процесса по вступлению в ЕС, включая открытие всех переговорных кластеров. Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы.
  3. Ответственность за агрессию и военные преступления. Ни одно мирное соглашение не должно узаконивать нарушения международного права или препятствовать привлечению виновных к ответственности. Справедливый и продолжительный мир невозможен без наказания за совершенные преступления. Именно поэтому необходимо как можно скорее продвигать создание специального трибунала по преступлению агрессии и обеспечить ему широкую международную поддержку.
  4. Политика долгосрочного сдерживания. Даже после войны Россия будет оставаться долгосрочной стратегической угрозой. Послевоенная архитектура безопасности Европы должна основываться на надежных механизмах сдерживания, призванных предотвратить новые акты агрессии.
  5. Условные будущие отношения с Россией. Любая нормализация отношений с Россией возможна только в том случае, если страна продемонстрирует реальное уважение к международному праву, выполнит взятые на себя обязательства, понесет ответственность за совершенное и восстанавот доверие конкретными действиями, а не только заявлениями.

В ЕС назвали пять принципов справедливого мира с РФФото: Маргус Тсахкна поделился своим видением справедливого мира с Россией (инфографика РБК-Украина)

К слову, недавно президент Литвы Науседа предупредил, какие операции Россия готовит против некоторых стран Европы.

Также мы писали, что Путин может планировать провокацию с украинскими дронами против страны НАТО.

Более того, стало известно, что в Латвии допускают эскалацию РФ против членов Альянса.

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