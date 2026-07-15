В ЕС назвали пять принципов справедливого мира с РФ
На фоне усиления позиций Украины в войне с Россией, диктатор Владимир Путин уже не может скрыть отчаяния. Несмотря на это, союзники Киева не имеют права ослаблять давление на РФ, а будущий мир с Москвой должен основываться на четких принципах.
Об этом в эксклюзивной колонке для РБК-Украина написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
По словам дипломата, Путин до сих пор не оставляет попыток подорвать единство Европы. Таким образом, он хочет выиграть время и получить хоть какие-то козыри за столом переговоров.
Тсахкна считает, что Россию нужно загнать в положение тотальной изоляции. Более того, европейские лидеры должны опираться на пять четких принципов, чтобы достичь справедливого и длительного мира:
- Непризнание границ, измененных силой. Европа не имеет права соглашаться на уступки, подрывающие суверенитет Украины или ее международно признанные границы. Любое вознаграждение за агрессию поощрит будущие нарушения и подорвет основы международного права.
- Полная интеграция Украины в Европу. Для достижения длительного мира Украина должна быть полностью интегрирована в политическое и экономическое пространство Европы. Это предполагает взаимные гарантии безопасности, а также быстрое продвижение переговорного процесса по вступлению в ЕС, включая открытие всех переговорных кластеров. Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европы.
- Ответственность за агрессию и военные преступления. Ни одно мирное соглашение не должно узаконивать нарушения международного права или препятствовать привлечению виновных к ответственности. Справедливый и продолжительный мир невозможен без наказания за совершенные преступления. Именно поэтому необходимо как можно скорее продвигать создание специального трибунала по преступлению агрессии и обеспечить ему широкую международную поддержку.
- Политика долгосрочного сдерживания. Даже после войны Россия будет оставаться долгосрочной стратегической угрозой. Послевоенная архитектура безопасности Европы должна основываться на надежных механизмах сдерживания, призванных предотвратить новые акты агрессии.
- Условные будущие отношения с Россией. Любая нормализация отношений с Россией возможна только в том случае, если страна продемонстрирует реальное уважение к международному праву, выполнит взятые на себя обязательства, понесет ответственность за совершенное и восстанавот доверие конкретными действиями, а не только заявлениями.
Фото: Маргус Тсахкна поделился своим видением справедливого мира с Россией (инфографика РБК-Украина)
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