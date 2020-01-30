Эпидемия гриппа в Украине и ратификация соглашение о Brexit: новости за 29 января

Коллаж РБК-Украина

Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом, Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit. Подробнее о том, что произошло в среду, 29 января, - в материале РБК-Украина

СБУ получила доступ к телефонным данным пилотов сбитого в Иране Boeing

Шевченковский районный суд Киева предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных разговорах пилотов сбитого в Иране самолета за пять лет. Об этом говорится в судебных материалах, передает РБК-Украина.

В материалах указывается, что с 8 января СБУ ведет расследование по факту катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской ОГА

Кабинет министров Украины на заседании 29 января согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Им станет Никита Михайлюка.

Как сообщают закарпатские СМИ, Михайлюк закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специализации "оперативная деятельность". Является гендиректором ООО "Умные удобрения" в Киеве, а также советником директора UK Granis в Лондоне и руководителем проектов в аграрном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона. Также 5 лет работал в Центральном аппарате СБУ.

Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом

Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко заявила, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом она сообщила во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%.

Кабмин согласовал увольнение Кравцова

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.

Напомним, Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности в конце декабря 2019 года. По его словам, он решил уволиться из "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор.

МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации своих граждан из-за коронавируса. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе МАУ.

Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Украинский моряк пропал с борта судна в Тихом океане

На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Фонда помощи морякам "Ассоль".

Отмечается, что речь идет, вероятно, о рефрижераторном судне под флагом Багамских островов.

Россия упростит получение гражданства для украинцев

Жители Украины и Белоруси смогут получить российское гражданство без собеседования на знание языка. Об этом заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщают росСМИ.

Она заявила, что ведомство планирует упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруси.

Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

Европейский парламент в среду, 29 января, ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европарламента в Twitter.

Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.

Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.

ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации Алексея Гончаренко в Telegram.

За ратификацию полномочий делегации Российской Федерации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Напомним, 28 января глава делегации РФ Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

Главные прогульщики в Раде: нардепов оштрафовали на 3 миллиона

Нардепов отшрафовали за прогулы на почти 3 миллиона гривен за пропуски заседаний Верховной Рады без уважительных причин и не голосование за законопроекты в ноябре 2019 года.

Согласно данным Аппарата ВРУ, речь идет о 71 депутате, которые не принимали непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента. Об этом сообщает движение "Чесно".

Депутаты-прогульщики были во всех фракциях и группах, однако больше всего таких - во фракции "ОПЗЖ". Половине народных избранников там недодали зарплату за последний месяц осени. Сумма составила 798 тысяч гривен.

Скандальную Нелю Штепу засекли в магазине Киева (видео)

Неля Штепа замечена в супермаркете Киева "Орнамент". Бывшая скандальная мэр Славянска, которая активно пропагандировала "русский мир" делала покупки в торговом центре "Орнамент". Ее заметила одна из покупательниц, которая начала ей задавать вопросы, видео опубликовали на странице в Twitter.