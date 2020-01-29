Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за
Европейский парламент в среду, 29 января, ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европарламента в Twitter.
Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.
Голосованию предшествовали дебаты. Часть евродепутатов появились на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".
Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.
#Brexit deal approved by 621/049/013 https://t.co/uuY5rGAQjj pic.twitter.com/2KxQEqRpQq— EP PressService (@EuroParlPress) January 29, 2020
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.
Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.