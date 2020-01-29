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Украинский моряк пропал с борта судна в Тихом океане

Новости » Политика     29.01.2020 - 08:16
Украинский моряк пропал с борта судна в Тихом океане
Фото: Евгений Масленников (facebook.com/assol)

Речь идет, вероятно, о рефрижераторном судне под флагом Багамских островов

На пути из Эквадора в Панаму с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Фонда помощи морякам "Ассоль"

Отмечается, что речь идет, вероятно, о рефрижераторном судне под флагом Багамских островов.

"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года в Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк.

Ранее в результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море погибли два украинских моряка. Сотрудник пресс-службы отметил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

Как писало РБК-Украина, в мае 2018 года возле берегов Африки на сухогрузе Atlantic Harmony умерли два моряка из Украины. При этом о смерти моряков в МВД узнали только от семей погибших. Причиной гибели двух членов экипажа стало отравление.

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