Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской ОГА

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Закарпатскую ОГА возглавит Никита Михайлюк

Кабинет министров Украины на заседании 29 января согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Кабмина.

По данным источника, на должность главы Закарпатской ОГА согласована кандидатура Никиты Михайлюка.

Как пишут закарпатские СМИ, Михайлюк закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специализации "оперативная деятельность". Является гендиректором ООО "Умные удобрения" в Киеве, а также советником директора UK Granis в Лондоне и руководителем проектов в аграрном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона. Также 5 лет работал в Центральном аппарате СБУ.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Также был уволен глава Львовской ОГА Маркиян Мальский.

"Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - заявил Зеленский.

Бондаренко пробыл на посту главы Закарпатской ОГА 5 месяцев.