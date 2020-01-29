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Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом

Новости » Общество     29.01.2020 - 17:11
Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом
Фото: Оксана Кошалко (facebook Koshalko Oksana)

Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%

Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко заявила, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом она сообщила во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%.

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное, 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", - заявила она.

При этом она добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.

"Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности - это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодня у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа на территории почти всей Украине. Преобладают в циркуляции вируса гриппа типа А, H1, N1", - добавила Кошалко.

Прес-брифінг: “Про епідситуацію щодо грипу та ГРВІ"

Пресбрифінг Центру громадського здоров'я та МОЗ України щодо епідситуації з грипу, ГРВІ та з поширення коронавірусу у світі. Спікери: Дмитро Коваль - заступник міністра охорони здоров'я України; Оксана Кошалко - лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України.

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 29 січня 2020 р.

Напомним, по состоянию на 29 января из-за вспышки гриппа и ОРВИ в ряде областей школы закрываются на карантин. Таким образом, на карантин уже закрыли школы в Киеве, Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Волынской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Запорожской, Житомирской областях.

Украина оказалась в тройке стран, на которых чаще всего жалуются в ЕСПЧ В Украине школы закрывают на карантин: список областей
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