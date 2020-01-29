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СБУ получила доступ к телефонным данным пилотов сбитого в Иране Boeing

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 17:23
СБУ получила доступ к телефонным данным пилотов сбитого в Иране Boeing
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

СБУ дали доступ к данным разговоров пилотов, бортпроводника и пассажира

Шевченковский районный суд Киева предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных разговорах пилотов сбитого в Иране самолета за пять лет. Об этом говорится в судебных материалах, передает РБК-Украина.

В материалах указывается, что с 8 января СБУ ведет расследование по факту катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В ходе досудебного расследования установлено, что 8 января в 06:30 недалеко от аэропорта Имама Хомейни в Тегеране был умышленно уничтожен украинский самолет, что привело к гибели 176 человек.

СБУ в рамках расследования решила исследовать информацию о мобильных разговорах двух пилотов, бортпроводника и пассажира указанного рейса.

"Не исключено, что незадолго до смерти на борту самолета…указанные лица, используя принадлежащие им номера мобильных телефонов, могли общаться с лицами, которые потенциально причастны к совершению расследуемого преступления, или которым могут быть известны факты и обстоятельства, которые исследуются в рамках уголовного производства", - говорится в материалах.

В связи с этим суд предоставил СБУ доступ к информации о мобильных переговорах с 15 января 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран не намерен отдавать черные ящики сбитого самолета МАУ.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме.

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