Кабмин согласовал увольнение Кравцова

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Кравцов будет уволен с должности главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.

"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности в конце декабря 2019 года. По его словам, он решил уволиться из "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он также добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.

Кравцов руководил "Укрзализныцей" с 30 марта по 25 мая 2016 и с 10 августа 2017 года, сменив на этом посту польского менеджера Войцеха Бальчуна. Он также занимал пост заместителя министра инфраструктуры Украины.

Наблюдательный совет уже "Укразализныци" начал рассмотрение увольнения Кравцова. Предполагается, что окончательно вопрос решится в середине февраля.

