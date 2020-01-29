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Россия упростит получение гражданства для украинцев

Новости » Политика     29.01.2020 - 11:57
Россия упростит получение гражданства для украинцев
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Получить российское гражданство смогут без собеседования на знание языка

Жители Украины и Белоруси смогут получить российское гражданство без собеседования на знание языка. Об этом заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщают росСМИ.

Она заявила, что ведомство планирует упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруси.

"Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет", - считает она.

Напомним, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам.

Кроме того, ЕС официально отказался признавать российские паспорта жителей ОРДЛО. Европейский совет продолжает следить за ситуацией на востоке Украины и "готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".

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