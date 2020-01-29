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ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Новости » Политика     29.01.2020 - 21:38
ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации
Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (assembly.coe.int)

За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев

Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации Алексея Гончаренко в Telegram.

За ратификацию полномочий делегации Российской Федерации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Напомним, 28 января глава делегации РФ Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

Ранее Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы. По его словам, Россия покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

Полномочия российской делегации на заседании ПАСЕ были оспорены по базовым и процедурным причинам. По словам члена украинской делегации Алексея Гончаренко, более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение двух дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение.

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.

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