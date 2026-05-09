ua en ru
Сб, 09 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими

22:31 09.05.2026 Сб
2 хв
Щодо обміну полоненими, ймовірно, ще будуть перемовини
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими Фото: у владі відреагували на заяви РФ про обмін полоненими (facebook.com/zelenskyy.official)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Росія намагається ускладнити процес обміну полонених, який має відбутися в рамках триденного перемир'я з Україною. Однак це буде зривом домовленостей з США.

Про це РБК-Україна сказало джерело у владі.

Читайте також: Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до обміну полоненими

"Вони розуміють, яке значення обміни мають для українців, тому завжди намагаються все ускладнити. Але в цьому випадку була розмова за посередництва США", - наголосило джерело.

Тож, за словами співрозмовника РБК-Україна, тепер справа також за США, чи здатні вони гарантувати те, про що говорилося.

"По обміну явно ще будуть активні перемовини. І зривають вони обіцянку не стільки нам, скільки Сполученим Штатам", - резюмувало джерело.

Перемир'я та обмін полоненими з РФ

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я - з 9 по 11 травня - між Україною та РФ. Також він анонсував в ці дати обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Україна підтримала цю пропозицію. Президент Володимир Зеленський видав указ, яким дозволив РФ проводити парад на 9 травня, виключивши квадрат Червоної площі з цілей українського озброєння. Росія такого погодилася на пропозицію США.

Однак сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до обміну полоненими.

Також російський диктатор висловив готовність зустрітися з Зеленським за межами РФ, але висунув умову для цього.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Обмін полоненими
Новини
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"