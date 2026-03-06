Орбан висунув паливний ультиматум Україні через нафтопровід "Дружба"
Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана.
Орбан також вкотре виступив проти євроінтеграції України.
"Ми не дамо українцям грошей, які вони успішно вимагають у інших країнах ЄС, ми не будемо платити і не пустимо Україну до ЄС", - сказав він.
Угорський прем’єр вважає, що вступ України до Європейського Союзу загрожує не лише угорським фермерам, а й національній економіці країни в цілому.
"Тому ми не повинні лицемірно приймати вимоги України, навіть якщо вони нас шантажують і погрожують серйознішими наслідками", - заявив він.
Що передувало
Раніше Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи відновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".
Будапешт пообіцяв зняти вето лише після відновлення поставок, аргументуючи це порушенням Угоди про асоціацію.
Як повідомляють західні ЗМІ, через це Україна може залишитися без фінансування вже навесні.
У відповідь лідери ЄС планують закликати "до активізації взаємодії з третіми країнами, щоб подолати розрив у 30 мільярдів євро (34,9 млрд доларів)".
Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що дасть адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо Будапешт блокуватиме кредит на 90 млрд євро.
У відповідь Орбан заявив, що вважає ці слова погрозою не особисто йому, а всій Угорщині.
Далі Орбан вчергове звинуватив Україну у нібито блокуванні постачання нафти через трубопровід "Дружба" та пригрозив відновити його роботу силою.
У своїй заяві він наголосив, що "не буде ніяких компромісів" і має намір "силою зламати українську нафтову блокаду".