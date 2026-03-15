Я не підривав "Дружбу": Зеленський назвав строки ремонту нафтопроводу

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я просто кажу: якщо ми вирішили відновити російську нафту, то я хочу, щоб вони знали, що я проти цього. І не треба мене звинувачувати, що я блокую. Я не блокую. Я відверто кажу: я проти цього", - зазначив Зеленський.

За його словами, рішення щодо фінансування на суму 90 мільярдів євро було ухвалене усіма 27 країнами ЄС, проте його заблокувала одна особая, яка не мала право це робити, але заблокувала. Йдеться про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Я не підривав “Дружбу”. Це факт. І з цим ніхто не може сперечатися. “Дружбу” підірвали повітряні цілі, які зайшли з Російської Федерації. І не один раз. Є ж фіксація всіх процесів", - зазначив Зеленський.

Він пояснив, що питання ремонту нафтопроводу є частиною ширшого переговорного процесу щодо фінансового забезпечення України та членства у ЄС.

"Якщо говоримо про „Дружбу“, то це другий пункт. Перший - Україну не блокують і узгоджують умови. А вийшло так, що перепригнули до питання ремонту і запитують: коли ви відремонтуєте? Спершу треба вирішити, чи хочуть купувати російську нафту. Тоді буде поєднане рішення з Америкою та іншими країнами, які не завжди дотримуються нафтових санкцій - Китай, Бразилія, Індія", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що у разі шантажу або нав’язування умов без надання Україні зброї він не може залишити армію без підтримки.

"Про всяк випадок ми назвали можливу дату технічного відновлення „Дружби“ - до двох місяців. Але головне питання - чи має Україна в Європі право купувати та транзитувати російську нафту", - резюмував він.