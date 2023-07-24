Екс-воєнкома Одеси Борисова проситимуть арештувати без застави
Прокуратура буде просити суд відправити колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова під арешт без альтернативи внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генпрокурора Антона Войтенка в ефірі телемарафону.
"Сторона обвинувачення буде звертатися обов'язково з клопотанням про взяття (Борисова - ред.) під варту, без альтернативи внесення застави. Оскільки враховуючи ті ризики, які були озвучені, як він ухилявся від досудового розслідування, дає прокурору і слідчому можливість звертатися до суду без альтернативи застави у таких провадженнях", - сказав він.
Войтенко повідомив, що справу розглядатиме Печерський суд. Таким чином, розгляд клопотання буде після того, як матеріали надійдуть і будуть розподілені між суддями.
Скандал з начальником одеського ТЦК
На початку травня правоохоронці відкрили справу проти Борисова за підозрою у продажі "білих квитків". До того ж, журналісти з'ясували, що його дружина під час війни придбала собі елітний автомобіль, а його родина купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.
Пізніше екс-воєнкома звільнили з посади, йому повідомили про підозру, а нещодавно затримали.
Після скандалу в Україні ініціювали перевірки військкоматів. У Міноборони повідомили, що правоохоронні органи будуть моніторити спосіб життя керівництва ТЦК та відслідковувати можливі порушення чинного законодавства.
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