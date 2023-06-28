ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За рішенням Ставки. Одеського обласного "воєнкома" Борисова звільнили з посади

Новость на русском →
Одеса, Середа 28 червня 2023 16:49
За рішенням Ставки. Одеського обласного "воєнкома" Борисова звільнили з посади Фото: Євген Борисов (Одеський обласний ТЦК та СП)
Автор: Дмитро Браславський

Начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Борисова Євгена Михайловича звільнили із займаної посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Наразі відбувається процедура, вона має певну протяжність у часі, передачу посади і подальшу планову реалізацію офіцера", - йдеться у заяві.

Зазначається, що відбулось відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України від 23.06.2023.

Борисов обіймав посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. Очолювати ТЦК тепер буде заступник Борисова.

"Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення і провадження, які були порушені, вони тривають, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - додала Гуменюк.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі "білих квитків". Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

  • дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;
  • родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Він дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Одеса Збройні сили України
NEWS
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги