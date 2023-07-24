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Экс-военкома Одессы Борисова будут просить арестовать без залога

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Понедельник 24 июля 2023 12:13
Экс-военкома Одессы Борисова будут просить арестовать без залога Фото: экс-военкома Одессы Борисова будут просить арестовать без залога (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Елизавета Драбкина

Прокуратура будет просить суд отправить бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова под арест без альтернативы внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генпрокурора Антона Войтенко в эфире телемарафона.

"Сторона обвинения будет обращаться обязательно с ходатайством о взятии (Борисова - ред.) под стражу, без альтернативы внесения залога. Поскольку учитывая те риски, которые были озвучены, как он уклонялся от досудебного расследования, дает прокурору и следователю возможность обращаться в суд без альтернативы залога", - сказал он.

Войтенко сообщил, что дело будет рассматривать Печерский суд. Таким образом, рассмотрение ходатайства будет после того, как материалы поступят и будут распределены между судьями.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая правоохранители открыли дело против Борисова по подозрению в продаже "белых билетов". К тому, же журналисты выяснили, что его жена во время войны приобрела себе элитный автомобиль, а его семья купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Позже экс-военкома уволили с должности, ему сообщили о подозрении, а недавно задержали.

После скандала в Украине инициировали проверки военкоматов. В Минобороны сообщили, что правоохранительные органы будут мониторить образ жизни руководства ТЦК и отслеживать возможные нарушения действующего законодательства.

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Офис Генпрокурора Одесса ТЦК
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