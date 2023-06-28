В Україні воєнкомів перевірять на доброчесність. Хто цим займеться

Керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перевірятимуть на доброчесність та ефективність. Цим займуться правоохоронці, силовики, НАЗК та ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, таке завдання поруч президент Володимир Зеленський.

"Робоча група створена. Вона включає силовий блок - це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання - від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства", - розповів він.

Окрім того, було творено робочу групу від ЗСУ. Вона буде аналізувати виконання завдань та приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її.

"Я буду вдячний людям, які будуть давати інформацію на номери (0800 310 179, @TCK_REPORT_BOT − ред.)", - повідомив Павлюк.

Однак він вважає, що глобальну провести не можливо буде, але надіється, що можна буде визначити, "наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього".

Павлюк розповів, що правоохоронці визначатимуть, наскільки декларації військкомів відповідають реальному способу їх життя, а представники ЗСУ - як працює цей комісаріат, як виконує задачі і які є скарги на його роботу.

Коли аналіз буде проведено, інформацію опрацюють, а пропозиції щодо подальших кроків для поліпшення роботи центрів комплектування направлять керівництву держави.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Останній підозрюється в продажі "білих квитків". Після цього його було відсторонено від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;

родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Він дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома".

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