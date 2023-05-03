Заробляв на "білих квитках". Проти начальника Одеського військкомату відкрили справу

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Його підозрюють у продажі так званих "білих квитків" для звільнення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За оперативними даними, за гроші начальник військкомату організував шахрайську схему. Він давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

ДБР відкрило кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 ККУ). Начальнику військкомату загрожує до 12 років за ґратами. Наразі чиновника відсторонили від служби.

Також правоохоронці перевіряють інформацію ЗМІ про статки родини підозрюваного. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.