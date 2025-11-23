Джонсон назвав мирний план США "повною капітуляцією" та зрадою

Політик пише, що російський диктатор Володимир Путін цієї суботи не може не посміхатися над некомпетентністю супротивників і над приголомшливою слабкістю Заходу.

"Ви втратили більше мільйона солдатів, вбитими і пораненими, намагаючись підкорити Україну. Вам досі не вдалося захопити більше 20 відсотків території країни. Ваша економіка летить шкереберть. І все ж зараз вони говорять про якийсь новий план з 28 пунктів, щоб закінчити війну - і він може бути повністю написаний Кремлем!" - зазначив Джонсон.

За його словами, так званий мирний план закликає до "військової кастрації України".

"Він вимагає російського вето на членство України в НАТО і російського контролю над допуском будь-яких іноземних військ на українську землю", - перерахував експрем'єр і додав, що цей документ є повною зрадою України, яка перебуватиме під постійною небезпекою третього вторгнення.

"Це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", - вважає Джонсон.

Він також стверджує, що протести західних країн проти цього плану виглядають приглушеними.

"Українцям висунули ультиматум почати переговори на цих ганебних умовах. Де їхні союзники? Їхні друзі? Як щодо британців, наприклад, які раніше були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму?" - запитує Джонсон.