Джонсон назвал мирный план США "полной капитуляцией" и предательством

Политик пишет, что российский диктатор Владимир Путин в эту субботу не может не улыбаться над некомпетентностью противников и над потрясающей слабостью Запада.

"Вы потеряли более миллиона солдат, убитыми и ранеными, пытаясь покорить Украину. Вам до сих пор не удалось захватить более 20 процентов территории страны. Ваша экономика летит кувырком. И все же сейчас они говорят о каком-то новом плане из 28 пунктов, чтобы закончить войну - и он может быть полностью написан Кремлем!" - отметил Джонсон.

По его словам, так называемый мирный план призывает к "военной кастрации Украины".

"Он требует российского вето на членство Украины в НАТО и российского контроля над допуском любых иностранных войск на украинскую землю", - перечислил экс-премьер и добавил, что этот документ является полным предательством Украины, которая будет находиться под постоянной опасностью третьего вторжения.

"Это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", - считает Джонсон.

Он также утверждает, что протесты западных стран против этого плана выглядят приглушенными.

"Украинцам выдвинули ультиматум начать переговоры на этих позорных условиях. Где их союзники? Их друзья? Как насчет британцев, например, которые ранее были такими непримиримыми врагами российского экспансионизма?" - спрашивает Джонсон.