"Дякуємо, ми здаємося": Трамп розкрив план, як буде захоплювати Кубу

Американський лідер згадав Кубу, стверджуючи, що Сполучені Штати "майже негайно візьмуть її під контроль".

"Куба в біді. Але спершу ми завершимо одну справу", - сказав він, маючи на увазі війну з Іраном.

"На зворотному шляху з Ірану один із наших великих авіаносців, можливо, USS Abraham Lincoln - найбільший у світі, наблизиться на відстань приблизно 90 метрів від узбережжя, і вони скажуть: "Дуже дякуємо, ми здаємося"", - сказав Трамп.

Більше нічого "секретного" про захоплення Куби Трамп не додав. А Білий дім не відповів журналістам Fox News, чи є висловлювання гіпотетичними, чи окреслює політичні плани США.